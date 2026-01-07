În 2026, județul Sibiu va fi scena unor lucrări importante la autostrada spre Pitești, inclusiv deschiderea unui nou tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Este vorba despre sectorul Curtea de Argeș – Tigveni, cu o lungime de 10 kilometri, care ar urma să fie inaugurat anul acesta, adăugându-se celor peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres care vor intra în circulație.

Potrivit TVRinfo, pe lângă tronsonul Sibiu – Pitești, Autostrada Transilvania, care traversează zona de nord-vest a Ardealului, va aduce șoferilor sibieni și arădeni aproximativ 40 de kilometri de drumuri noi, pe secțiunile Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului, deja aproape finalizate.

Din cauza dealurilor instabile, mai trebuie construite două viaducte suplimentare, însă autoritățile estimează că segmentul va fi deschis traficului până la finalul anului.

Tot în 2026, va fi dat în folosință și tronsonul Chiribiș – Suplacu de Barcău, cu o lungime de 26 km.

Primul segment care va fi dat în trafic, însă, este lotul 4 al Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0), zona Cernica, realizat în proporție de peste 90%. Lotul are aproape 4,5 kilometri, însă riscă să nu poată fi folosit imediat, deoarece nu dispune de o ieșire. Nodul rutier cel mai apropiat se află pe lotul 3, unde lucrările sunt mai puțin avansate.

Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu, din Ministerul Transporturilor, a precizat că există un decalaj de câteva luni între cele două loturi și că a fost gândită o soluție provizorie de descărcare a lotului 4 în DN 3, astfel încât segmentul să nu rămână nefolosit. În același timp, constructorul de pe lotul 3 este presat să accelereze lucrările pentru finalizare în vară.

Drumuri de mare viteză și lângă București

Ultima porțiune a Autostrăzii de Centură a Capitalei care va rămâne în lucru este lotul 1, cu o lungime de 17,5 km, iar autoritățile iau în calcul deschiderea traficului în două etape, până la sfârșitul anului. Dacă termenele vor fi respectate, Bucureștiul va avea autostrada de centură complet funcțională în 2026.

Pe lângă tronsoanele deja menționate, România mai are în plan deschiderea peste 120 de kilometri din Autostrada A7 (Adjud – Pașcani) și aproape 11 km din drumul expres Brăila – Galați.

Potrivit Ministerului Transporturilor, România are în prezent 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză, iar anul 2026 ar putea aduce un salt semnificativ în dezvoltarea infrastructurii rutiere.