Bijuterii în valoare de peste un milion de euro, create de designerul american Chris Aire, au fost furate marți dintr-o proprietate de vacanță de lângă Nisa.

Creațiile sale au fost purtate de vedete precum Naomi Campbell și baschetbalistul LeBron James. Pe lângă bijuterii, hoții au sustras și aproximativ 6.000 de euro.

Potrivit Mediafax, proprietatea vizată se află în Villefranche-sur-Mer, în apropiere de Nisa. Ancheta de furt calificat a fost preluată de poliția judiciară din Nisa. Procurorul public Damien Martinelli a precizat că furtul a fost realizat prin „efracție fără violență”.