eclipsa totală de soare transformă o insulă din europa într-o destinație de top

Una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, Mallorca, se pregătește pentru un sezon estival excepțional de aglomerat.

O eclipsă totală de soare care va putea fi urmărită de pe insula spaniolă pe 12 august ar fi cauza “isteriei”.

Evenimentul astronomic a atras atenția turiștilor din întreaga lume, iar autoritățile și industria turismului anticipează o creștere masivă a vizitelor. Mai multe companii de croazieră au introdus curse speciale dedicate eclipsei, iar milioane de călători sunt așteptați pe Arhipelagul Insulelor Baleare în perioada respectivă.

Potrivit Mediafax, sezonul promite beneficii considerabile pentru turism: cerere sporită pentru hoteluri de lux, ghizi turistici, restaurante și atracții de divertisment. Potrivit Majorca Daily Bulletin, un grup de 150 de pasionați de astronomie din Italia a rezervat anul trecut un hotel de cinci stele pentru un total de 2 milioane de euro. De asemenea, au crescut rezervările pentru proprietăți de închiriat și pentru punctele de belvedere, unde turiștii vor putea admira eclipsa.

Evenimentul va genera și oportunități de angajare temporară, în special în sectoarele ospitalității și transporturilor.

Pe de altă parte, locuitorii din Mallorca se tem de impactul unui aflux atât de mare de vizitatori. Insula se confruntă deja cu problemele turismului de masă, iar autoritățile se pregătesc pentru ambuteiaje terestre și aglomerația din largul coastei, unde numeroase ambarcațiuni vor concura pentru cele mai bune priveliști.

Rămâne de văzut cum va face față Mallorca acestei „invazii” turistice în una dintre cele mai aglomerate luni ale anului.