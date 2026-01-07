fc hermannstadt și-a luat atacant de viteză: ”bine ai venit, afalna!”

FC Hermannstadt a anunțat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, care vine de la Unirea Slobozia.
Din Antalya, sibienii au anunțat transferul surpriză al atacantului Christ Afalna, care a impresionat în acest sezon la Unirea Slobozia. Informată de jucător că are ofertă din Serbia, Unirea Slobozia l-a lăsat pe jucător să plece liber, deși atacantul mai avea 6 luni de contract cu ialomițenii.
”Bine ai venit, Christ Afalna! Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare. În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Somuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol. Christ a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate” este postarea dată publicității de clubul FC Hermannstadt.
Afalna a marcat în toamna trecută pentru Unirea chiar în poarta lui FC Hermannstadt, în succesul ialomițenilor, scor 2-0, la 15 septembrie 2025. După șase ani în România, camerunezul vorbește bine limba română și este fan declarat al lui Gigi Becali.
Sibiul i-a mai adus în această iarnă pe fundașul Bozhidar Chorbadzhiyski (Botev Vratsa) și pe mjlocașul Eduard Florescu (Unirea Slobozia).
Nu mai fac parte din lotul care a încheiat anul trecut Vahid Selimovic, Ciprian Biceanu, Diogo Batista, Patrick Vuc, Ianis Mihart și Ianis Gândilă.
Cum poate artăta FC Hermannstadt în 2026: Căbuz – Antwi, Chorbadzhiyski, Stoica (Karo), Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Neguț, Chițu, Afalna.
