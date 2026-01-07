nicușor dan a rămas blocat ore întregi pe aeroportul din paris: „trebuie să avem un avion prezidențial” / video

Președintele României, Nicușor Dan, a fost blocat de mai bine opt ore pe aeroportul din Paris, după ce aeronava militară Spartan cu care a călătorit nu a putut decola din cauza ninsorii abundente.

Întoarcerea spre România, programată inițial pentru seara zilei de marți, 6 ianuarie, a fost amânată de mai multe ori, fără ca autoritățile să poată oferi un termen clar pentru reluarea zborului.

Nicușor Dan s-a aflat marți la Paris, unde a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”, organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. După încheierea întâlnirii, președintele României ar fi trebuit să revină în țară în aceeași seară, însă a decis să amâne plecarea pentru a nu ajunge la București după miezul nopții, sperând că vremea se va îmbunătăți. În plus, în România era semnalată ceață densă.

Potrivit Libertatea, miercuri dimineață, 7 ianuarie, șeful statului a încercat din nou să decoleze, însă ninsoarea abundentă de pe aeroportul francez a făcut imposibilă plecarea. Așteptarea s-a prelungit timp de peste opt ore, în condițiile în care autoritățile din Franța au emis cod portocaliu de ninsori și polei, iar traficul aerian și feroviar a fost grav perturbat.

„Avioane am mai pierdut, dar blocat nu mi-aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și am stat peste noapte”, a declarat Nicușor Dan

Președintele a admis că aeronava militară Spartan nu este potrivită pentru zborurile prezidențiale, invocând două probleme majore: durata mai mare a zborurilor și lipsa comunicațiilor.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial, și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații importante. Avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal și, în plus, nu avem comunicații. În momentul în care suntem înăuntru, suntem izolați”, a explicat Nicușor Dan

Întrebat dacă i s-a întâmplat vreodată să rămână blocat din cauza zăpezii într-un tren, șeful statului a răspuns negativ, amintind însă episoade din copilărie, petrecută în zona Făgărașului, unde iernile erau mult mai aspre și zăpezile ajungeau „mai înalte decât copiii”.

Șeful statului și delegația care îl însoțește s-au îmbarcat în aeronava militară Spartan, iar zborul este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.00.