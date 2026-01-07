peste 40.000 de tineri de 18 ani vor călători gratuit cu trenul prin europa

Peste 40.000 de tineri în vârstă de 18 ani au fost selectați pentru a călători gratuit cu trenul prin Europa, în cadrul celei mai recente ediții a programului DiscoverEU, derulat de Comisia Europeană.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de executivul european, beneficiarii sunt tineri născuți în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007. Aceștia vor primi un permis de călătorie valabil la nivel european, dar și un card de reduceri care le va oferi acces la discounturi pentru activități culturale, cazare, transport local, alimentație și alte servicii.

Potrivit Mediafax, programul DiscoverEU contribuie și la inițiativa „Busola culturală pentru Europa”, prin promovarea unor rute culturale tematice, reunite sub denumirea de rute DiscoverEU. Acestea includ destinații dedicate pasionaților de film, modă, gastronomie, arte vizuale și alte domenii culturale. Participanții vor lua parte, de asemenea, la sesiuni de informare înainte de plecare, precum și la întâlniri organizate sub egida DiscoverEU.

Una dintre aceste întâlniri va avea loc la Lyon, în Franța, în luna iulie, în contextul Săptămânii Europene a Tineretului 2026, eveniment care va pune accent pe solidaritate și echitate în rândul tinerilor europeni.

Ediția din acest an are și o semnificație simbolică, marcând 40 de ani de la eliminarea frontierelor interne în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Acordului Schengen.

„DiscoverEU oferă mii de tineri europeni șansa de a explora continentul nostru, de a cunoaște oameni noi și de a experimenta pe propria piele valoarea liberei circulații. Această ediție specială dedicată celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen ne reamintește că mobilitatea este un drept pe care îl prețuim, o piatră de temelie a identității noastre europene comune”, a spus Glenn Micallef, comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport.

Conform regulamentului oficial, deplasările se vor face, în principal, cu trenul, pentru a încuraja un transport prietenos cu mediul. În situații speciale – precum accesul în zone izolate, regiuni ultraperiferice sau insule – pot fi utilizate și alte mijloace de transport, inclusiv avionul.

DiscoverEU este parte a programului Erasmus+ și le oferă tinerilor de 18 ani oportunitatea de a călători gratuit prin Europa timp de până la o lună, descoperind orașe, culturi și experiențe care definesc spiritul european. De la lansarea inițiativei, în 2018, și până în prezent, peste 1,9 milioane de tineri au aplicat pentru program, fiind acordate peste 430.000 de permise de călătorie.