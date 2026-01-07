povestea toporului vechi de 4.000 de ani, păstrat la loc de cinste în școala din nocrich / foto

Povestea unui topor vechi de 4.000 de ani, expus la loc de cinste în Școala Gimnazială Nocrich din județul Sibiu, a fost postată pe Facebook de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Potrivit acesteia, obiectul, descoperit în vechea clădire a școlii germane, a ajuns în vitrina școlii datorită pasiunii pentru istorie a fostului profesor și director Achim Mihuleț.

„Am ajuns la Nocrich în 1980, după ce am predat ca învățător în Țichindeal, un sat din apropiere. Muncitorul care se ocupa de întreținerea școlii mi-a vorbit despre un sertar plin cu pietre, aflat în vechea clădire a școlii germane. Aici am găsit o mică comoară.

Este un granit dur, cred că are o vechime de peste 4.000 de ani. În mod sigur nu a fost descoperit în zona Nocrichului, aici nu există granit. Avem însă rămășițele unui alt topor din perioada neolitică, confecționat din gresie. A fost descoperit în comună și este menționat în Repertoriul arheologic al județului Sibiu”, rememorează fostul dascăl momentul în care a descoperit toporul din piatră.

Colecție impresionantă

Toporul nu este singurul artefact din colecția sa impresionantă. Fusaioluri, greutăți de război de țesut, piepteni de cânepă, obiecte de ceramică și chiar o componentă a unei râșnițe dacice din piatră sunt păstrate cu grijă de-a lungul decadelor. Fostul dascăl, care a predat istoria timp de 37 de ani la școală și a fost director 28 de ani, a reușit să mențină aceste relicve intacte, chiar și după o spargere în 1990.

Despre păstrarea obiectelor în școală

Obiectele sunt în deplină siguranță. Copiii nu fură, iar majoritatea știu de la părinții lor despre obiectele expuse în școală. Mulți dintre foștii elevi ai școlii au participat chiar la săpăturile arheologice organizate în zonă.

Lângă vitrină se află fostul clopot al școlii germane, edificată în 1859, care anunța începutul și sfârșitul orelor de curs. Clopotul suna doar când dascălul avea pregătite toate cele necesare, iar copiii veneau la școală doar la acel semnal. Montat pe acoperiș, într-un mic turnuleț din lemn, clopotul poate fi văzut și astăzi, iar toate obiectele din vitrină sunt păstrate în siguranță.

Școala din Nocrich rămâne un punct de atracție pentru cei pasionați de istorie, iar Achim Mihuleț continuă să fie un ghid pasionat al trecutului local, menținând vie memoria locurilor și obiectelor cu povești care datează de mii de ani.

“Dacă ajungeți la Nocrich, locul de naștere al baronului Samuel von Brukenthal, nu ratați o vizită la vechea biserică evanghelică purtătoare a hramului Sfântului Ladislau, în care puteți admira o lucrare a pictorului Franz Neuhauser jr., realizată în 1816 reprezentându-l pe Iisus cu un potir în mână. Alături, se află școala în care toporul este păstrat la loc de cinste, iar șansele ca Achim Mihuleț să vă fie ghid sunt foarte mari, dată fiind pasiunea pentru istoria acestor locuri a fostului dascăl, sătean de frunte al Nocrichului, sat al județului Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste!” a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu