sute de oameni la udatul ionilor la tălmăcel: obiceiul vechi de secole a atras și mulți turiști / video foto

Sute de localnici și vizitatori s-au adunat la Tălmăcel pentru tradiția „Udatul Ionilor”, un obicei vechi de secole care marchează începutul anului și sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.
Printre sărbătoriți s-a numărat și primarul localității Tălmaciu, Ioan Oancea, care a fost, la rândul său, felicitat cum se cuvine, cu picioarele scufundate în apa rece.
Evenimentul a transformat satul într-un adevărat spectacol de costume populare, muzică tradițională și voie bună.
Punctul culminant al zilei a fost la râul din sat, unde Ionii au fost stropiți simbolic cu apă, un gest care ar aduce sănătate, purificare și noroc în noul an.
Sărbătoarea s-a încheiat cu dansuri și cântece tradiționale, iar turiștii prezenți au imortalizat fiecare moment în fotografii , demonstrând că „Udatul Ionilor” rămâne un obicei viu și demn de povestit mai departe.
