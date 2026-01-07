topire accelerată în antarctica: “ghețarul apocalipsei” este aproape cât românia

Antarctica transmite un nou semnal de alarmă! Așa-numitul „Ghețar al Apocalipsei”, unul dintre cei mai periculoși ghețari de pe planetă, a început să se miște, avertizează oamenii de știință.

Topirea sa ar putea schimba harta lumii, prin creșterea semnificativă a nivelului mărilor și oceanelor.

Bogdan Antonescu, climatolog, a explicat la Digi24 ce înseamnă aceste date și cât de real este pericolul. Ghețarul are o suprafață echivalentă cu 80% din România și acționează ca un blocaj, împiedicând masa de gheață din Antarctica să ajungă în ocean.

„Dacă s-ar topi doar acest ghețar, ar contribui cu aproximativ 50-60 de centimetri la creșterea nivelului mării. Dar dacă întreaga masă de gheață din vestul Antarcticii ar intra în proces de topire, creșterea nivelului oceanului ar putea ajunge la 1-1,5 metri. Este un proces foarte lent, însă cu efecte majore asupra zonelor joase locuite, cum este Florida”, a explicat climatologul.

În Europa, impactul ar fi mai redus, dar orașe precum Londra ar putea fi afectate, în timp ce statele insulare ar resimți consecințele cel mai puternic.

Problema majoră este viteza topirii: „Ghețarul se topește dinspre fundul mării, iar procesele fizice implicate nu sunt complet înțelese. Acum există o expediție în Antarctica care va preleva probe și va instala instrumente pentru monitorizarea pe termen lung, ceea ce ne va ajuta să înțelegem mai bine ritmul topirii și impactul său”.

Pe termen lung, climatologul avertizează că topirea completă a ghețarului ar putea dura 100-150 de ani. „Cea mai mare problemă apare când masa de gheață ajunge în ocean și începe să se topească, contribuind semnificativ la creșterea nivelului apelor”.

Procesul nu este reversibil. „Nu avem tehnologia să împiedicăm topirea acestui ghețar. Singurul lucru pe care îl putem face este să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să ne adaptăm pentru zonele costiere locuite. Înțelegerea proceselor care au loc acolo ne poate ajuta să gestionăm mai bine aceste schimbări”, a concluzionat Antonescu.

