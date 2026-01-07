un jucător de la fc hermannstadt vrea să meargă cu naționala la mondiale. "mi se face pielea de găină"

Aflat în cantonament în Antalya cu FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (21 ani) speră să joace în acest an la Campionatul Mondial cu Naționala de seniori.

După debutul din toamnă la Naționala de seniori, jucătorul lui FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru are un vis măreț, să meargă cu ”tricolorii” la Campionatul Mondial.

”Aș rămâne fără cuvinte! Mulți jucători își doresc asta. N-ai nevoie de motivație să joci la Mondial pentru națională. Și acum am pielea de găină când mă gândesc la asta. Până atunci vreau să joc bine meci de meci și să fiu apoi convocat. Avem o echipă puternică în față, Tircia, dar în fotbalul mare se pot întâmpla o grămadă de lucruri, am văzut foarte multe meciuri la nivel european și cred că putem obține o victorie. La acest nivel, toată lumea dă totul. Nici finala și nici semifinala nu vor fi ușoare. Valoric, Turcia e mai puternică” a spus fundașul stânga într-un inedit interviu acordat ân Antalya pentru Golazo.

”M-a făcut să fiu mai relaxat”

Kevin a discutat și despre debutul la Naționala de seniori, produs în octombrie 2025, în amicalul cu Moldova, când a intrat în repriza secundă. Selecționerul Mircea Lucescu i-a luat presiunea de pe umeri prin câteva cuvinte.

Foto: FC Hermannstadt

”A fost o mare mândrie! A fost neașteptat, a fost repede. Îmi doream de când eram mic, dar nu mă așteptam. Asta e ceva pozitiv și mă încurajează să merg înainte și că totul e posibil. Am visat de mic să fiu la naționala României și de la 15 ani am fost la loturile de juniori. A fost doar un pas, nu e nimic îndeplinit, ci trebuie să lucrez cât mai mult, să fiu constant și cât mai des la naționala mare. Selecționerul mi-a spus că orice greșeală va fi responsabilitatea lui și asta mi-a dat multă încredere, pentru că greșelile se întâmplă la orice nivel. M-a făcut să fiu mai relaxat” a povestit fotbalistul Sibiului.

”Vom da totul să fim mai sus în clasament”

Kevin Ciubotaru nu a dat curs ofertei de la FCSB, singura venită până acum în mod oficial la Sibiu, astfel că va continua la FC Hermannstadt și în a doua parte a sezonului.

Foto: FC Hermannstadt

”Sunt la Hermannstadt, sunt cu toate gândurile aici și mă concentrez la următoarea perioadă. important e să joc, pentru că sunt tânăr, și trebuie să rămân cu picioarele pe pământ. Mai am multe de învățat. Ne e teamă de retrogradare, dar știu că vom da totul ca să fim cât mai sus în clasament” a mai spus în Golazo fundașul stânga.