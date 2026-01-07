vreme capricioasă în românia: încălziri bruște de temperatură în următoarea perioadă

România traversează o perioadă meteorologică neobișnuită, caracterizată de contraste puternice între diferite regiuni ale țării, iar județul Sibiu se află printre zonele afectate de manifestări specifice iernii.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, afirmă că situația actuală poate fi descrisă drept prezența a două anotimpuri simultan, dacă sunt luate în calcul regimul termic și fenomenele meteo active.

Potrivit ANM, județul Sibiu, alături de alte zone din centrul țării, inclusiv nordul și vestul Transilvaniei, se află sub influența unei mase de aer rece, cu ninsori, temperaturi scăzute și risc de polei. Regiunea este vizată de avertizări meteorologice, în contextul în care vremea de iarnă persistă, mai ales în zonele montane și deluroase.

Potrivit Digi24, Banatul, Crișana, Maramureșul, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură se confruntă, de asemenea, cu fenomene de iarnă, fiind încadrate în aria avertizată cu cod galben. În aceste zone sunt semnalate ninsori, viscol la munte și depuneri de gheață pe carosabil.

În același timp, în sud-estul țării, vremea are un aspect aproape de primăvară, cu temperaturi maxime de 14 – 15°C, posibil chiar peste 15°C. Răcirea va ajunge însă și în această regiune începând de miercuri, când o masă de aer rece va cuprinde treptat România, inițial în vest, centru și nord.

În aceste zone, temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru început de ianuarie. În vestul și nordul țării, maximele nu vor mai depăși -5 până la -7°C, valori apropiate de cele specifice, în mod normal, nopților. Episodul de frig se va accentua în noaptea de joi spre vineri, când minimele vor scădea până la -1°C în toată țara, inclusiv în zona litoralului.

Până la instalarea completă a aerului rece, precipitațiile vor continua, predominant sub formă de ninsoare, în special la munte, unde stratul de zăpadă se va putea îngroșa, inclusiv local în zone mai joase de relief. Poleiul rămâne un risc major, ANM menținând o avertizare cod galben până miercuri la prânz pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, din cauza precipitațiilor mixte.

În ultimele zile, cantitățile de precipitații au variat între 5 și 20 l/mp, iar la munte au contribuit la formarea unui strat consistent de zăpadă, de 15 – 20 cm, în unele zone. În regiunile montane se înregistrează cea mai mare grosime a stratului de zăpadă din această iarnă, cu valori de peste 150 cm. La Vârful Omu sunt măsurați 98 cm, iar la Bâlea Lac stratul de zăpadă se apropie de 100 cm.

În zonele deluroase, local, zăpada depășește 50 cm, în timp ce în vestul, centrul și estul țării stratul de zăpadă este cuprins între 3 și 10 cm. ANM avertizează că vremea va rămâne rece și în zilele următoare, însă fără precipitații semnificative, chiar dacă ninsorile și poleiul pot apărea izolat.