agresorul care a înjunghiat un bărbat în mârșa, trimis în arest deși a cerut o măsură mai ușoară

Individul care a înjunghiat de mai multe ori un bărbat, în timp ce se afla într‐un bar din localitatea sibiană Mârșa, a fost arestat preventiv. El va sta cel puțin o lună în spatele gratiilor.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani va sta în arest preventiv timp de 30 de zile, iar apoi oamenii legii vor dispune noi măsuri împotriva lui. El este cercetat pentru tentativă de omor după ce, weekendul trecut, a înjunghiat de mai multe ori un consătean din Mârșa, în timp ce se aflau într-un bar de pe raza localității.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatului V.V.I., și în consecință: (…) dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.01.2026 și până la data de 03.02.2026, inclusiv, față de inculpatul V.V.I., în prezent reținut în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și prezentat la dezbateri de Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor prevăzută”, se arată în soluția pe scurt dată de Tribunalul Sibiu.

Agresorul a cerut să primească o măsură mai ușoară: ori arest la domiciliu, ori control judiciar, însă Instanța i-a respins cererea. Bărbatul este încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Citește și: Cine este agresorul din Mârșa: filmare din seara atacului