ahtiați după cofeină: doi bărbați prinși după ce au dat o spargere să fure cafea în mediaș

Ieri, 7 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, în vârstă de 22 și 39 de ani, din localitatea Blăjel, cercetați penal pentru comiterea unei infracțiuni de furt.
Mai exact, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 13:50, un angajat al unei societăți comerciale din Mediaș a sesizat faptul că doi bărbați au trecut de casele de marcat cu mai multe pachete de cafea fără a le achita. Conform surselor Ora de Sibiu, furtul s-a produs în magazinul Lidl din Mediaș.
Verificările efectuate de polițiști au arătat că, în jurul orei 13:45, cei doi bărbați au sustras 29 de pachete de cafea de pe raftul magazinului și le-au vândut ulterior unui bărbat din localitatea Bazna, obținând în schimb suma de 600 de lei. Pachetele de cafea au fost recuperate și restituite societății comerciale.
În baza probatoriului administrat, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.
