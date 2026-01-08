animale speriate de artificii, pierdute pe străzile sibiului. mai puține cazuri decât anul trecut

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie pentru mulți sibieni, însă pentru animalele de companie, perioada Crăciunului și a Revelionului poate deveni un adevărat coșmar. Zgomotele puternice produse de artificii și petarde provoacă panică, anxietate și reacții necontrolate în rândul câinilor și pisicilor, ducând adesea la dispariția acestora de acasă.

Potrivit reprezentanților Animal Life Sibiu, în zilele din jurul Revelionului au fost raportate mai multe cazuri de animale speriate, rătăcite sau fugite din curți și locuințe, atât în municipiul Sibiu, cât și în localitățile limitrofe.

Pe 30 decembrie 2025, Animal Life Sibiu a lansat un apel public prin care i-a îndemnat pe proprietarii de animale să fie vigilenți și să ia măsuri de protecție. Printre recomandări se numără plimbările doar în lesă înainte de lăsarea serii, închiderea geamurilor și porților, crearea unui spațiu sigur în locuință, folosirea medalioanelor de identificare și verificarea microcipării.

„Asigurați-vă că pisicile și câinii nu au cum să evadeze din casă sau din curte, deoarece zgomotele puternice îi pot speria și îi pot face să fugă mult mai departe decât ar face-o în mod normal. Din păcate, riscul de accidente este crescut în această perioadă”, au transmis reprezentanții asociației.

Câini fugiți din cauza zgomotelor

În ultimele zile ale anului și la început de ianuarie, grupurile locale de socializare au fost pline de anunțuri. Un câine a fost văzut pe Șoseaua Alba Iulia, în Șelimbăr, în zona clinicii Unique Smile, având încă lesa la gât. Un alt cățel a fugit din Șura Mare, din cauza zgomotelor puternice, însă a ajuns acasă după ce stăpânii au făcut public anunțul.

Tot în Șura Mare, un câine speriat a fost observat pe strada Moiștii din Hamba, iar în cartierul Arhitecților, pe strada Nicolae Porumbescu, cățelușa Fluffy, de talie mică, a fugit din curte în noaptea de Revelion. Din fericire, o parte dintre aceste animale au fost recuperate de familiile lor în zilele următoare.

Pe 1 ianuarie, un câine rătăcit a fost găsit în zona benzinăriei Rompetrol de lângă Obor, fiind adăpostit temporar de o sibiană care a cerut ajutorul comunității pentru a-i găsi familia. Alte cazuri au fost semnalate în Rășinari, Turnișor, Parcul Sub Arini, pe drumul dintre Șura Mare și Hamba, dar și în cartierul Arhitecților, unde mai mulți câini au fost observați fugind dezorientați, unii având zgardă.

Pisici speriate și ascunse în locuri periculoase

Nici pisicile nu au fost ferite de efectele zgomotelor. O pisică a fost găsită ascunsă sub capota unei mașini în zona Valea Aurie, iar un pisoi a fost descoperit singur, înfrigurat, pe stradă. Din fericire, acesta a fost ulterior recuperat de stăpâni.

În Șelimbăr, zona Mihai Viteazu, a fost semnalată dispariția unei pisici, iar în Ștrand 2, stăpânii motanului Zivo, în vârstă de 13 ani, încă îl caută. Animalul, obișnuit cu libertatea, nu s-a mai întors acasă, iar familia face apel la cei care l-ar fi adăpostit temporar să îl lase să se întoarcă.

Mai puține cazuri decât în alți ani

Cu toate numeroasele sesizări, situația pare mai bună față de anii anteriori. Maria Cismaru, reprezentant Animal Life Sibiu, a declarat pentru Ora de Sibiu:

„Nu am avut atâtea postări ca în anii trecuți. Avem anunțuri cu câini apăruți pe stradă săptămâna aceasta, însă în perioada sărbătorilor au fost puține situații de animale dispărute care să ne fi fost aduse la cunoștință.”

În sezonul sărbătorilor trecute, aproximativ 25 de câini au fost dați dispăruți în Sibiu din cauza panicii provocate de petarde. Unele dintre animale au fost ulterior găsite rănite, altele au rămas dispărute. Aceasta este o realitate cu care organizația se confruntă în fiecare an și care le suprasolicită resursele, în contextul creșterii cererii de ajutor în astfel de cazuri.