antonia și paul, doi copii de preot din sibiu care îmbină performanța sportivă cu excelența școlară

Antonia și Paul Todor sunt frați uniți nu doar prin legătura de sânge, ci și prin pasiunea comună pentru taekwon-do și dorința de a performa la învățătură.

Cei doi sunt copiii preotului ortodox Darius Todor, slujitor la capela Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu.

Antonia, elevă în clasa a X-a la Colegiul „Onisifor Ghibu”, profilul sportiv, deține centura neagră cu un Dan la taekwon-do. De-a lungul carierei, a urcat pe podium la numeroase competiții balcanice și naționale, devenind vicecampioană mondială și europeană. „Practic taekwon-do de 11 ani și, pe lângă avantajele fizice, simt că am devenit mai puternică emoțional”, mărturisește ea.

La școală, Antonia se remarcă prin rezultate excelente: media de 9,73 obținută la finele clasei a IX-a o situează printre cei mai buni elevi. Materiile preferate sunt Biologia și Religia, dar are note bune la toate disciplinele.

Fratele ei, Paul, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, practică sportul de la cinci ani și participă la antrenamente alături de Antonia de patru ori pe săptămână. „Tatăl nostru a făcut judo la un moment dat și ne-a încurajat să facem și noi sport”, spune el.

Campion balcanic și național, Paul se descurcă excelent și la școală, cu media 9,78, iar materiile lui preferate sunt Matematica, Limba Română, Desenul și Muzica. „Fetele se simt în siguranță cu mine”, adaugă el, afișând un zâmbet ștrengăresc.

„Antonia și Paul sunt doi freți care ne arată că excelența în sport și la școală poate merge mână în mână. Perseverența, disciplina și dorința de a fi cei mai buni sunt secretul succesului lor”, a transmis Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.