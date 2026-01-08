avionul militar spartan transformat în avion vip pentru președintele nicușor dan în doar câteva ore. nu face față exigențelor unei aeronave prezidențiale

Președintele României, Nicușor Dan a folosit în toate deplasările externe avionul C-27J Spartan, adaptat cu un modul VIP.

Avionul C-27J Spartan este un aparat de transport militar, modular, adaptat și pentru transportul demnitarilor. Modificarea constă în 6 locuri dedicate și 20 de locuri standard pentru pasageri. Pregătirea în cazul unor deplasări diplomatic durează doar câteva ore și nu implică costuri suplimentare.

„Kit-ul de transport VIP a fost printre kiturile achiziționate odată cu aeronavele C-27J Spartan în urma cu mai bine de 15 ani. Există mai multe kituri pentru diferite misiuni, de inserție parașutiști, de transport militari, de evacuare medicală, de stingere a incendiilor. Totul se instalează în câteva ore, avionul se reconfigurează pe loc de către tehnicienii Forțelor Aeriene, durează câteva ore, în funcție de specificul misiunii, nu sunt costuri suplimentare, nu a reprezentat o achiziție separată”, a explicat pentru HotNews Dan Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

Potrivit HotNews, ministrul Apărării, Radu Miruță a oferit detalii despre costurile unei deplasări cu avionul militar VIP cu care s-a deplasat și președintele Nicușor Dan. Penultimul zbor la Paris a înregistrat costuri directe de 6.720 de euro, incluzând combustibil, taxe de aeroport și diurna piloților, și costuri indirecte de 2.630 de euro pe oră pentru mentenanță și consumabile. În total, zborul a costat aproximativ 30.000 de euro, fiind de șase ori mai ieftin comparativ cu un zbor similar realizat pe vremea fostei Administrații Prezidențiale.

Totuși, președintele a declarat că, în timpul zborurilor, este „deconectat de realitatea din România”, pentru că avionul nu dispune de WiFi sau de un sistem de comunicații securizate pentru convorbiri oficiale.

În prezent, România nu are un avion prezidențial dedicat, iar președintele afirmă că, deși ar fi util, „acum nu e momentul” pentru achiziția unuia. Cheltuielile zborurilor sunt acoperite de MApN, iar costul unei ore de zbor cu un C-27J Spartan variază estimativ între 2.000 și 9.000 de dolari, în funcție de sursă și țară.