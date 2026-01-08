bărbat mort într-un accident pe dn1 la miercurea sibiului / foto

Un accident rutier s-a produs, joi, în jurul orelor prânzului, pe DN1 la Miercurea Sibiului. Un bărbat a murit.
UPDATE
La fața locului s-a constatat că evenimentul rutier s-a produs pe raza județului Alba, cercetările fiind preluate de către polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Potrivit IPJ Alba, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 44 de ani, din județul Sibiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene Sibiu au intervenit pe DN 1, în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba, unde s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicat un autoturism. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni au intervenit un echipaj SMURD din cadru ISU Alba și o ambulanță SAJ din județul Alba.
În mașina implicată în accident se afla un bărbat care, din nefericire, a decedat.
„Ajunse la fața locului echipajele au găsit o persoană de sex masculin încarcerată și inconștientă. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani. Din nefericire acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestuia”, informează Sg. maj. Marcu Raluca, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.
Nu au fost mari probleme de trafic. Revenim cu detalii despre producerea accidentului.
