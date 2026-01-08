bnr sugerează că ratele la creditele în lei ar începe să scadă din primăvară

După un an în care dobânzile la creditele în lei au atins niveluri record, indicatorii care le influențează încep să arate semne de relaxare.

Banca Națională a României a anunțat joi, 8 ianuarie, că presiunea asupra ratelor se diminuează, iar principalul indice de referință pentru creditele noi, va fi mai scăzut începând cu primăvara acestui an.

Concret, IRCC va ajunge la 5,68% în primul trimestru din 2026. Acest indice, calculat de BNR pe baza dobânzilor la care se împrumută băncile între ele, este utilizat la calculul ratelor pentru creditele în lei contractate după luna mai 2019. În ultimul trimestru al anului trecut, IRCC a atins 6,06%, cel mai ridicat nivel de până acum.

„Indicele de referinţă IRCC va începe să scadă în primul trimestru din 2026 la 5,68%”, au transmis oficialii BNR.

Un IRCC mai mic înseamnă rate ușor mai mici, însă efectul nu este imediat și poate varia de la un credit la altul, în funcție de suma împrumutată și de componenta fixă a dobânzii stabilită de bancă.

Dacă trendul descendent al dobânzilor interbancare se menține, scăderea ar putea continua și în lunile următoare. BNR estimează că tendința de scădere a IRCC ar putea să persiste și în trimestrul al doilea din 2026.

Și pentru cei cu credite mai vechi, contractate înainte de mai 2019, există vești bune. Indicele ROBOR, folosit în cazul acestora, a înregistrat o ușoară scădere la începutul anului. ROBOR la 3 luni este de 6,12%, iar ROBOR la 6 luni, utilizat frecvent la creditele ipotecare, a coborât la 6,25%.

FOTO https://www.wall-street.ro/