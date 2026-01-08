ce putem face într-un weekend de iarnă veritabilă în sibiu și imprejurimi

Weekend-ul acesta aduce la Sibiu evenimente diverse pentru sibieni care sunt în căutarea de activități pentru petrecerea timpului liber. De la concerte de muzică clasică, la meci de baschet la Sala Transilvania și spectacole de teatru.

Weekendul acesta aduce la Sibiu o serie de evenimente variate pentru sibienii care își doresc să își petreacă timpul liber activ. De la concerte de muzică clasică și spectacole de teatru, până la sport și drumeții montane, oferta este una diversă.

Filme noi la CineGold

Cinefilii pot opta pentru filmele noi care rulează în acest weekend la CineGold Sibiu, unde sunt programate proiecții pentru toate gusturile. „Tati Full- Time”, „Anaconda”, „Dragoste la țară”, „Menajeră”, „Vecina”, „Cravata Galbenă” sunt printre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend. Vezi programul complet aici.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Iubitorii de muzică clasică sunt invitați la un concert de orgă care va avea loc vineri, 9 ianuarie 2026, între orele 12:00 și 12:40, la Catedrala Evanghelică din Sibiu.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ploiești, la Filarmonica Sibiu

Tot sâmbătă, între orele 19:00 și 21:00, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ploiești ajunge la Sibiu în cadrul celei de-a doua ediții a turneului național „New Year Concert”. Sub bagheta dirijorului german Dieter Holzapfel, publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră elegantă, inspirată de atmosfera vieneză și tradiția concertelor de început de an. Biletele pot fi cumpărate aici.

Spectacol la Teatrul Național „Radu Stanca”

Teatrul Național „Radu Stanca” propune în acest weekend două spectacole. Sâmbătă, de la ora 17:00, va fi jucată piesa „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie”, după „O mie și una de nopți”. Duminică, tot de la ora 17:00, publicul este invitat la spectacolul „Aici nu se simte”, de Lia Bugnar, cu Ofelia Popii și Ciprian Scurtea.

Meci de baschet la Sala Transilvania

Pasionații de sport pot urmări sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 18:00, meciul de baschet dintre CSU Sibiu și FC Argeș Pitești, care va avea loc la Sala Transilvania. Biletele pot fi achiziționate aici.

Activități în aer liber, în Sibiu și împrejurimi

Pentru cei care preferă activitățile în aer liber, sunt organizate mai multe drumeții montane. Sâmbătă au loc un circuit de iarnă din Turnu Roșu către Poiana Pleașa, precum și o drumeție dedicată micilor montaniarzi pe Circuitul Cascadei Bâlea. Duminică este programată drumeția „Zbor pe zăpadă”, cu săniuș în Munții Cindrel. DETALII AICI

O altă opțiune o reprezintă mersul la patinoar cu familia sau prietenii, în Sibiu având numeroase opțiuni.

Tot în acest weekend, complexul de schi și agrement Păltiniș Arena este deschis și își așteaptă schiorii.

Vezi și: Petrecerile de Revelion din Sibiu: cap de afiș, Delia la Redal Expo, la Păltiniș Arena e cel mai ieftin, în timp ce la Hilton costă 1.200 euro