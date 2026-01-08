cod portocaliu de viscol puternic în județul sibiu

Meteorologii au emis pentru județul Sibiu atenționări meteo Cod Galben, valabile în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00.

Sunt vizate precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunere de zăpadă și polei, intensificări ale vântului și temperaturi foarte scăzute.

Pe parcursul zilei de joi, 8 ianuarie, va ninge în zonele montane ale județului, iar vântul va sufla cu intensificări, cu rafale ce pot depăși 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Temperaturile maxime vor fi în general între -5 și 3 grade, iar nopțile geroase vor aduce minime de până la -15 grade.

Pe 8 ianuarie, pe fondul vântului puternic și al viscolului, județul Sibiu se află sub cod galben pentru ninsoare viscolită și vizibilitate redusă și sub cod portocaliu în zona montană, unde rafalele de vânt pot depăși 85–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Vineri, 9 ianuarie, vremea se va menține rece, cu temperaturi maxime între -8 și -1 grad și ger în zonele montane. Începând din seara aceleiași zile, precipitațiile se vor muta spre sud-vestul județului, favorizând depunerea de polei și ninsori.

Pompierii sibieni sunt pregătiți să intervină pentru orice situație de urgență.

Recomandări