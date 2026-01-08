cruzime extremă în vurpăr: o cățelușă bătută de copii a rămas fără un ochi | video, foto

Zia, o cățelușă blândă din Vurpăr a fost agresată de niște copii și a rămas fără un ochi și fără un dinte canin. Deși a trecut prin suferințe cumplite, Zia continuă să fie prietenoasă și iubitoare cu oamenii, așteptând acum o familie care să îi ofere dragostea și siguranța pe care le merită.

Pe data de2 ianuarie 2026, Zia, un suflet pur, a fost preluată de Animal Life Sibiu după ce a trecut printr-o experiență traumatizantă. Într-un sat din apropierea Sibiului, a fost bătută de mai mulți copii, iar în urma agresiunii a rămas fără un ochi și fără un dinte canin.

Din fericire, în ciuda suferinței fizice, Zia nu pare să aibă traume psihice. Este în continuare foarte prietenoasă și iubitoare cu oamenii. Acum se află în siguranță în adăpostul Animal Life Sibiu, unde este curată, blândă, demnă și bună – așteptând cu răbdare să își găsească o familie care să o iubească și să o protejeze.

Andreea Roseti, președinta Animal Life, a declarat:

“Din Vurpăr am preluat cățelușa. Poliția Animalelor ne-a contactat, am preluat-o și îngrijit-o. Este deschis un dosar, asta este tot ce știm. Cățelușa este extrem de blândă. Căutăm stăpân pentru ea.”

Poliția a fost implicată, iar cazul este în prezent în anchetă.

Cum poți ajuta

Pentru a acoperi costurile medicale de 1.619 lei, Animal Life lansează un apel către cei care doresc să contribuie:

Donând orice sumă în contul Animal Life , cu mențiunea „ZIA”: Banca Transilvania, IBAN RON: RO03BTRLRONCRT0572564801 IBAN EURO: RO50BTRLEURCRT0572564801 Beneficiar: Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life

, cu mențiunea „ZIA”: Prin PayPal : office@animallife.ro

: office@animallife.ro Redirecționând până la 20% din impozitul pe profit al microîntreprinderii sau 3,5% din impozitul pe salariu

al microîntreprinderii sau Donând 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul ANIMAL (donația este recurentă, dezabonarea se poate face prin SMS la 8845, text: ANIMAL STOP)

Donațiile realizate prin SMS nu includ TVA în majoritatea rețelelor, iar campania este sprijinită de Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile și Vodafone Romania, prin intermediul Asociației pentru Relații Comunitare (ARC).