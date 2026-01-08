csc șelimbăr se reunește luni. programul amicalelor pentru ”călăreții roșii”

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr se va reuni luni, 12 ianuarie, la Baza Sportivă Voința din Sibiu.

Elevii lui Eugen Beza reiau pregătirile pentru a doua parte a sezonului luni, 12 ianuarie, pe ”Voința”. Șelimbărenii vor efectua cantonamentul pe plan local.

Deocamdată, ”călăreții roșii” nu au anunțat modificări în lot. Fundașul stânga Răzvan Călugăr este în cantonament cu FC Hermannstadt, club de care aparține, iar o decizie în privința prelungirii împrumutului său se va lua la revenirea sibienilor din Antalya.

Există discuții pentru plecarea lui Sergiu Jurj la Chindia și a lui Sorin Șerban la FC Bihor. În funcție de realizării acestor mutări, Șelimbăr va aduce alți jucători pe același post.

CSC 1599 Șelimbăr iernează pe locul 15 în sezonul regular din Liga 2, cu 16 puncte din 17 jocuri.

Program amicale CSC 1599 Șelimbăr:

24 ianuarie: Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr (locație nestabilită)

28 ianuarie: Inter Sibiu – CSC 1599 Șelimbăr

31 ianuarie: ASA Tg. Mureș – CSC 1599 Șelimbăr (locație nestabilită)

04 februarie: CIL Blaj – CSC 1599 Șelimbăr

07 februarie: CSC 1599 Șelimbăr – CSC Dumbrăvița (locație nestabilită)

11 februarie: CSC 1599 Șelimbăr – SCM Rm. Vâlcea

14 februarie: SCM Rm. Vâlcea – SCM Rm. Vâlcea