curtea de apel alba a refuzat eliberarea sibiencei care și-a ucis mama pentru avere / video

Femeia care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea ei, cu ajutorul unei asistente medicale, va rămâne în arest. Curtea de Apel Alba Iulia a refuzat eliberarea acesteia.

Femeia care și-a ucis mama, în iunie 2024, a fost arestată preventiv în 28 decembrie 2025. Aceeași decizie a fost luată și față de asistenta medicală de la Spitalul Orășenesc Cisnădie care ar fi ajutat-o să comită fapta. Fiica moștenitoare nu a fost de acord cu această măsură, astfel că a contestat-o, sperând la o pedeapsă preventivă mai ușoară. Asistenta, în schimb, a acceptat cele dispuse de judecători.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dosarul în care femeia a contestat arestarea preventivă a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, iar instanța a stabilit ca termen pentru judecarea contestației data de 8 ianuarie. În cursul dimineții de joi, sibianca acuzată de omor calificat a fost adusă în sala de judecată, unde magistrații au decis să respingă cererea acesteia.

„Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata P. A. împotriva Încheierii penale nr. 126/CC/2025 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la 28.12.2025, în dosarul penal nr. 2671/85/2025 al Tribunalului Sibiu. (…) obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestației, în sumă de 400 lei”, se arată în soluția definitivă publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Citește și: Crima pentru moștenire de la Sibiu: Colegii asistentei din Cisnădie, în șoc. Manager: „Nu lipsesc substanțe din spital”

Vă reamintim că, la începutul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o femeie în vârstă de 38 de ani, cu ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani din Cisnădie, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani a adormit, femeia de 38 de ani a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta afară în mașină, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă.

Citește și: Noi detalii despre femeia ucisă la Sibiu de propria fiică, ajutată de o asistentă: cum au intrat anchetatorii pe fir

După deces, individa a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai. Ea a revenit în țară luna aceasta pentru a finaliza procedurile de vânzare a ultimului imobil lăsat moștenire. Casa în care a locuit mama acesteia – și unde a avut loc crima – a fost vândută cu peste 600.000 euro. Odată cu revenirea în țară, anchetatorii au putut-o aduce la audieri, iar în 27 decembrie 2025 s-a formulat propunerea de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Ambele femei au fost băgate după gratii pentru 30 de zile.

Sursa video: Ziarul Unirea