deszăpezire la foc continuu în sibiu și păltiniș: 10 utilaje și 84 de muncitori în alertă

Noaptea trecută, la Sibiu, utilajele de deszăpezire au intrat în acțiune încă de la ora 00:30.

Zece autospeciale echipate cu pluguri și dispersoare de material antiderapant au intervenit pe arterele de prioritate 1, 2 și 3 pentru a curăța zăpada și a preveni formarea gheții pe drumuri.

De asemenea, un număr de 84 de angajați ai operatorului Soma au intervenit pentru deszăpezirea manuală a stațiilor de autobuz, a zonelor cu treceri pentru pietoni, pe scări și în pasaje. Și în stațiunea Păltiniș s-a intervenit în această noapte pentru curățarea zăpezii și pentru combaterea formării poleiului, un utilaj fiind prezent permanent în stațiune.

Acțiunile au continuat astăzi astfel că arterele principale, străzile în pantă și rampă, girațiile, podurile și viaductele au fost deszapezite. În paralel s-a lucrat și în cartiere, pe străzile din prioritatea 2 și 3, la această oră aflându-se în teren 8 utilaje de dimensiuni mai mici, care pot intra și pe străzile mai înguste din cartiere.

Având în vedere scăderea accentuată a temperaturilor, anunțată de meteorologi, Primăria Sibiu a dispus operatorului suplimentarea utilajelor și a ritmului acțiunilor. Astfel, dacă situația o impune, sunt pregătite să intervină în teren 13 utilaje pe străzile din toate cele 3 priorități pentru a împrăștia antiderapant pentru prevenirea poleiului, iar în Păltiniș se va acționa cu un utilaj.

Și deszăpezirea manuală a stațiilor de autobuz, a trecerilor de pietoni, a scărilor și pasajelor a continuat pe tot parcursul zilei și este în desfășurare și în prezent.