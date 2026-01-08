excedent de 75 milioane lei la consiliul județean sibiu: deficitul de la dezvoltare, acoperit din economiile anilor precedenți

Consiliul Județean Sibiu are un excedent bugetar de peste 75 milioane de lei, 12,4 milioane de lei fiind economiile din anul 2025. O parte din acești bani va fi folosită pentru a acoperi deficitul de la secțiunea de dezvoltare pe anul precedent.

Consiliul Județean (CJ) Sibiu dispune de un excedent bugetar de 75.254.815,48 lei provenit din anii precedenți, potrivit datelor prezentate într-un proiect de hotărâre ce a ajuns joi pe masa consilierilor județeni în cadrul unei ședințe extraordinare.

Deficitul de la dezvoltare, acoperit din excedent

La finalul anului 2025, excedentul bugetar al secțiunii de funcționare a fost de 18.682.566 lei. Din acesta, prin votul consilierilor județeni, a fost acoperit deficitul de la secțiunea de dezvoltare a bugetului local al județului Sibiu, în sumă de 6.241.384,29 lei, excedentul final al anului trecut fiind de 12.441.181,71 lei. Potrivit legii, deficitul putea fi acoperit definitiv din excedent până la data de 13 ianuarie 2026 inclusiv.

Potrivit Direcției Economice din cadrul CJ Sibiu, la excedentul acestui an se mai adaugă și economiile anilor anteriori, în sumă de 62.813.633,77 lei, rezultând astfel un excedent bugetar în sumă 75.254.815,48 lei.

Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2025 din excedentul bugetar al anilor precedenți a fost aprobat joi cu 24 voturi „pentru” și 7 „abțineri”.