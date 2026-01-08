gestionarea stresului și relații sănătoase: programul județean pentru tineri continuă în 2026

Consiliul Județean Sibiu anunță că programul „O comunitate pentru sănătatea mintală” va continua și în anul 2026.

Inițiat cu succes în 2025, proiectul este dedicat susținerii sănătății mintale a tinerilor din județ și urmărește creșterea nivelului de conștientizare privind importanța echilibrului emoțional, precum și oferirea de sprijin elevilor în dezvoltarea unor strategii eficiente de gestionare a stresului și emoțiilor.

Astăzi, cu ocazia reluării cursurilor pentru elevi, tineri de la Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna din Sibiu au participat la prima sesiune a programului din 2026. Evenimentul a fost coordonat de Dr. Marius-Gabriel Decean, medic primar în psihiatrie pediatrică, specialist recunoscut în domeniul sănătății mentale a copiilor și adolescenților. De asemenea, la întâlnire a participat și dr. Ciprian Băcilă, care le-a vorbit elevilor despre importanța relațiilor sănătoase și a echilibrului emoțional în perioada adolescenței.

Dr. Decean a abordat teme esențiale legate de gestionarea stresului școlar, prevenirea tulburărilor emoționale și cum să-și susțină sănătatea mintală pe parcursul anilor de liceu.

”În contextul adolescenței, o relație sănătoasă presupune respect reciproc, comunicare deschisă și existența unui climat de siguranță emoțională. Aceasta implică acceptarea diferențelor, stabilirea și respectarea limitelor personale, precum și absența comportamentelor de control, manipulare sau agresivitate. Relațiile sănătoase contribuie la dezvoltarea stimei de sine, a echilibrului emoțional și la formarea unor comportamente sociale adecvate pe termen lung. Prin abordarea conceptului de relație sănătoasă, aceste întâlniri contribuie la prevenția comportamentelor de risc și la menținerea stării de bine și a sănătății emoționale pe termen lung” a declarat Dr. Marius-Gabriel Decean.

„Prin acest program ne propunem să ajungem la cât mai mulți tineri, să le oferim instrumentele necesare pentru a înțelege și a gestiona mai bine provocările emoționale cu care se confruntă. Continuarea în 2026 a acestui proiect subliniază angajamentul Consiliului Județean Sibiu față de sănătatea mintală a tinerelor generații și de necesitatea unui dialog deschis despre aceste subiecte, mai ales în contextul unei societăți în continuă schimbare,” a declarat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

Programul „O comunitate pentru sănătatea mintală” va continua pe parcursul întregului an 2026, implicând școli și licee din județul Sibiu. Obiectivul este de a forma o rețea de susținere pentru tineri, de a preveni apariția problemelor de sănătate mintală și de a promova un comportament sănătos din punct de vedere emoțional și psihologic.