iarna închide școli în județul sibiu: avarii la centrale, cursuri mutate online

Mai multe școli din județul Sibiu sunt nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza unor defecțiuni apărute la centralele termice. Școala Primară Amnaș și Școala Primară Apoș vor rămâne închise joi, iar cursurile se vor desfășura online. De asemenea, creșa care funcționează în spațiul Casei Seniorilor din Agnita nu își va începe activitatea.
La Școala Primară Amnaș, structură a Liceului Tehnologic „Ioan Lupaș” din Săliște, miercuri a apărut o defecțiune la centrala termică pe lemne. Din acest motiv, elevii și părinții au fost anunțați că orele de curs se vor desfășura în sistem online.
Probleme la sistemul de încălzire au fost semnalate și la Școala Primară Apoș, structură a Școlii Gimnaziale Bârghiș, după ce s-au spart mai multe țevi. Și în acest caz, elevii vor participa la cursuri online până la remedierea situației.
Tot din cauza unei avarii la centrală, creșa care funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale „G.D. Teutsch” din Agnita, în spațiul Casei Seniorilor – proprietate a Primăriei Agnita – nu își va putea începe activitatea joi.
