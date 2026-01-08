intervenție a trupelor speciale, ca-n filme, la un liceu din sibiu / video

Acum două săptămâni, la Liceul Energetic din Sibiu s-a desfășurat un amplu exercițiu al forțelor de ordine.

Lunetiști, luptători anti-tero, câini polițiști și grenade acustice au fost folosite pentru a testa timpul de reacție al echipelor de intervenție sibiene. Pentru că exercițiul nu fusese anunțat, întreaga agitație a provocat panică printre locuitori.

Potrivit IPJ SIBIU, scenariul a fost gândit de specialiștii Serviciului de Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și a simulat o situație critică generată de conflicte familiale: în timpul procesului de divorț al părinților, tatăl a pătruns în școală cu intenția de a-și răpi copilul, dar s-a baricadat și a reținut mai multe persoane.

Intervenția forțelor de ordine a fost coordonată de experți, prioritizând negocierea, securizarea perimetrului și eliberarea în siguranță a victimelor, precum și reținerea autorului. Pompierii SMURD au fost pregătiți să acorde primul ajutor și să evacueze persoanele în cazul în care situația ar fi impus acest lucru.

Exercițiul a urmărit evaluarea timpului de reacție, a colaborării între instituții și a procedurilor aplicate în situații cu risc major, contribuind totodată la creșterea siguranței în școli. Autoritățile subliniază că astfel de simulări sunt esențiale pentru pregătirea personalului și protecția elevilor și a cadrelor didactice.