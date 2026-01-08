întrerupere de apă vineri în valea aurie. se lucrează la o avarie

Apă Canal Sibiu SA anunță că vineri, 09.01.2026, între orele 09:00 – 13:00, se va interveni pentru remedierea unui defect apărut pe rețeaua de distribuție a apei , la intersecția str. Theodor Mihaly / str. Iazului.
În intervalul orar menționat se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă la blocurile cu 4 nivele si la cele cu 7 nivele din cartierul Valea Aurie.
Relații suplimentare pot fi obținute la Call Center Apa Canal Sibiu – tel: 0269962 și tel: 0269222777.
Reprezentanții Apă Canal Sibiu recomandă abonaților să-și asigure rezervele necesare de apă potabilă. La reluarea furnizării apei sunt posibile modificări ale turbidității acesteia.
