marius gîrdea rămâne directorul general al aeroportului sibiu. se schimbă directorul economic

Marius Gîrdea rămâne directorul general al Aeroportului Internațional Sibiu. În schimb, aerogara are director economic nou.

Comisia de selecție și nominalizare a membrilor conducerii executive ai Aeroportului Internațional Sibiu (AIS) a publicat rezultatele concursurilor pentru posturile de director general și director economic. Marius Gîrdea a obținut, în urma interviului, un punctaj de 115 puncte, în timp ce Oana Raluca Mihaela Grosariu, noul director economic al aerogării, a fost declarată admisă după ce a obținut 114 puncte. Cei doi candidați au fost apoi numiți pe posturile pe care au candidat de către Consiliul de Administrație.

Marius Gîrdea, director al aeroportului de 12 ani

Marius Gîrdea, care este directorul general al Aeroportului Internațional Sibiu încă din anul 2014, și-a început al patrulea mandat încrezător că traficul aerian se va intensifica la Sibiu, iar călătorii vor avea tot mai multe destinații spre care să zboare.

„În următoarea lună de zile îmi voi face planul de bătaie pentru următorii 4 ani. Bineînțeles, îmi doresc să mărim traficul aerian pe Aeroportul din Sibiu. Mă bucur că s-a lansat acum, în 6 ianuarie, zborul Sibiu – Bergamo, iar pe viitor sper să se concretizeze și cursa către Istanbul. Îmi doresc să fac lucruri importante în perioada următoare care să aducă trafic din ce în ce mai mult pe Aeroportul din Sibiu”, a precizat directorul general Marius Gîrdea.

Director economic nou

Oana Raluca Mihaela Grosariu ocupă de la 1 ianuarie funcția de director economic al Aeroportului Internațional Sibiu. Anterior, în perioada 2023-2025, ea a fost director economic financiar la Societatea de Reparații Locomotive din cadrul CFR SCRL Brașov SA. Anterior, între 2022 și 2023, Grosariu a fost șef punct de lucru adjunct la Societatea Națională de Transport Feroviar de Margă CFR Marfă, la punctul de lucru din Socola, Iași. potrivit CV-ului publicat pe site-ul AIS.