medieșenii pot plăti impozitele cu reducere din 12 ianuarie

Primăria municipiului Mediaș informează că impozitele și taxele locale au fost stabilite prin HCL nr. 318/2025, cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Acestea pot fi achitate începând cu data de 12.01.2026. Spre deosebire de anul 2025, din acest an se acordă bonificație de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren situat în intravilan, a impozitului pe mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31.03.2026 şi care au mai mult de o tranşă de plată.

Prin HCL nr. 284/2025 Consiliul Local Mediaș a aprobat Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare pe raza UAT Mediaș. Astfel, taxa de salubritate se stabilește pe persoană, iar valoarea serviciului de salubritate se calculează în funcție de numărul de persoane care locuiesc la acel imobil.

Pentru anul 2026, impunerea utilizatorilor casnici din clădirile cu destinație rezidențială sau mixtă, se va face, din oficiu, de către Serviciul Fiscal Local pe baza informațiilor existente sau, în lipsa acestora, raportat la un număr de 4 persoane. Termenul de depunere a cererilor de modificare/scutire a numărului de persoane este cel târziu 30.06.2026 și produce efecte începând cu data de 01.01.2026.

Formularele aferente cererilor de modificare/scutire a numărului de persoane se pot accesa online, pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș sau de la ghișeele Serviciului Fiscal Local, acestea putând fi depuse online sau la ghișeele Serviciului Fiscal Local.

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impunere/modificare/scutire prevăzute în Regulament sau depunerea unei declarații de impunere/modificare/scutire neconforme cu datele reale, constituie contravenții și conduc la aplicarea sancțiunilor legale.