ninsoarea dă peste cap programul de zboruri la aeroportul sibiu: întârzieri de până la o oră

În contextul vremii de iarnă și al ninsorilor înregistrate în ultimele ore, activitatea Aeroportului Internațional Sibiu se desfășoară în continuare în regim specific sezonului rece, fiind aplicate toate măsurile operaționale necesare pentru menținerea siguranței zborurilor.

Până la această oră, intervențiile echipei operaționale a Aeroportului Internațional Sibiu s-au concentrat asupra zonei operaționale, respectiv pista, căile de rulare și platforma aeroportului, urmând ca acțiunile să fie extinse și asupra facilităților destinate pasagerilor, inclusiv parcare, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Suprafețele de mișcare sunt monitorizate continuu, iar intervențiile sunt prioritizate în funcție de programul zborurilor.

Ca urmare a acestor condiții, este posibil ca unele zboruri să înregistreze întârzieri estimate între 30 și 60 de minute față de ora programată în contextul implementării măsurilor de siguranță specifice sezonului rece.

Siguranța și buna desfășurare a traficului aerian rămân prioritare, iar Aeroportul Internațional Sibiu depune toate eforturile necesare pentru a reduce impactul condițiilor de iarnă asupra programului de zboruri și asupra confortului pasagerilor.

Pentru informații actualizate privind statusul zborurilor, vă rugăm să consultați website-ul aeroportului: www.sibiuairport.ro.