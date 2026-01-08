aur vrea ca parlamentul să declare 2026 „anul statelor unite în românia”

Alianța pentru Unirea Românilor, a trimis un comunicat de presă prin care anunță că a depus în Parlament un nou proiect de lege.

Prin acesta, AUR solicită ca anul 2026 să fie declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

Comunicatul de presă:

"Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament un proiect de lege prin care 2026 să fie declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România", cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

Inițiativa legislativă are în vedere marcarea, la nivel național, a unui an dedicat consolidării relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii, într-un context internațional în care valorile libertății, democrației autentice și libertății de exprimare sunt tot mai des puse sub presiune.

Proiectul de lege prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, precum și acțiuni de diplomație publică menite să promoveze cooperarea româno-americană și valorile democratice. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic aceste activități.

Totodată, inițiativa stabilește posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să aloce, la cerere, până la 1% din timpul de emisie materialelor realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlamentul României, potrivit procedurilor constituționale și legislative în vigoare. ” a transmis Departamentul de comunicare al Alianței pentru Unirea Românilor

FOTO https://www.acko.com/