spectacolul tnrs "lungul drum al zilei către noapte", difuzat în premieră în cinematografele din sua

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu anunță lansarea în cinematografele din Statele Unite ale Americii a spectacolului „Lungul drum al zilei către noapte” (Long Day’s Journey Into Night), de Eugene O’Neill, montat de regizorul Timofei Kuliabin, într-o versiune realizată special pentru proiecții cinematografice.
Este prima dată când un spectacol de teatru românesc este prezentat în cinematografele din SUA. Proiectul este realizat în urma parteneriatului dintre Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Art Seen Films, companie internațională specializată în distribuția cinematografică a producțiilor teatrale de prestigiu.
Spectacolul face parte din seria „Artists in Exile” inițiată de Art Seen Films, dedicată artiștilor ruși care au părăsit Rusia în 2022 și care creează în prezent în afara granițelor țării, printre care regizorul Timofei Kuliabin și dramaturgul Roman Doljanski.
În noua sa montare a piesei „Lungul drum al zilei către noapte”, regizorul Timofei Kuliabin și dramaturgul Roman Doljanski plasează familia Tyrone într-o cameră solitară a unui hotel de lux – un spațiu flexibil, în care timpul pare suspendat. Celebrul scriitor Edmund Tyrone se confruntă cu fantomele trecutului său și cu povara propriei celebrități, într-o noapte care se prelungește într-un regret fără sfârșit. Lipsită de confortul domestic, drama de familie a lui Eugene O’Neill se desfășoară ca un studiu intens al dependenței, dorinței și iubirii imposibile, în care patru suflete rătăcite caută conexiune printre ruinele memoriei.
Premiere cinematografice în SUA – ianuarie 2026
- 11 ianuarie – New York City, NY – Symphony Space
- 15 ianuarie – San Jose, CA – 3 Below Theaters
- 18 ianuarie – San Jose, CA – 3 Below Theaters
- 25 ianuarie – West Newton, MA – West Newton Cinema
- 25 ianuarie – Wilmette (Chicago), IL – The Wilmette Theatre
- 26 ianuarie – Encino (Los Angeles), CA – Laemmle Town Center 5
- 26 ianuarie – West Newton, MA – West Newton Cinema
- 26 ianuarie – Wilmette (Chicago), IL – The Wilmette Theatre
Spectacolul este prezentat în limba română, cu supratitrare în limba engleză, rusă sau engleză și rusă, în funcție de locație.
În luna februarie 2026, proiecții speciale sunt programate în mai multe orașe din SUA, printre care: Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia, Seattle și Washington DC.
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE
Un scenariu de: Roman Doljanski
Regia: Timofei Kuliabin
După: Eugene O’Neill
Scenografia: Oleg Golovko
Muzică: Timofei Pastukhov
Light design: Ilia Pașnin
Traducere: Raluca Rădulescu
Manageri proiect: Claudia Maior și Ioana Nistorescu
Sufleor și asistență regie: Ania Petrean
Distribuție: Nicu Mihoc, Raluca Iani, Marius Turdeanu, Horia Fedorca, Radu Costea, Ioana Cosma, Adrian Neacșu, David Cristian, Vlad Robaș.
Asistență producție: Iuliana Revencu, Cătălina Bezer
Regie scenă: Nicolae Văcariu
Lumini: Mihai Părău
Sunet: Alex Androniciuc
Recuzită: Maria Steva
Cabină: Angelica Ognean
Mașiniști: Dan Dancasiu, Flavius Dublesu, Ioan Iliu
