Nu toți urșii mai hibernează la fel ca în anii trecuți. Una dintre principalele cauze este numărul insuficient de locuri de hibernare raportat la populația actuală de urși. În aceste condiții, probabilitatea ca drumeții să se întâlnească cu urși chiar și în timpul iernii este în creștere.

În județul Sibiu, populația de urși a crescut semnificativ în 2025, iar odată cu aceasta numărul locurilor de hibernare sunt insuficiente. „Nu toți urșii hibernează. O parte dintre ei nu intră în hibernare din cauza competiției foarte mari din interiorul speciei. Sunt mulți urși, iar locurile de hibernare sunt limitate. A existat o perioadă fără iarnă adevărată, ceea ce a influențat comportamentul lor. Acum este zăpadă și frig, iar mulți au intrat în bârlog, însă excepții există oricând. Principalul motiv este numărul mare de urși și competiția pentru locurile de hibernare, nu neapărat lipsa de hrană. Este un cumul de factori”, a explicat Ilie Troancă, directorul Direcției Silvice Sibiu.

Potrivit acestuia, un bârlog poate fi o groapă mare în pământ sau o peșteră, iar dacă populația de urși crește cu 10%, este nevoie automat de un număr similar de noi locuri de hibernare. „Dacă în județul Sibiu sunt aproximativ 1.300 de urși, ar fi necesare anual încă 130 de locuri de hibernare. Competiția este una reală”, a mai precizat Troancă.

Recent, un rucsac cu mai multe articole vestimentare a fost descoperit abandonat în masivul Piatra Mare, în apropierea zonei cunoscute sub numele de Prăpastia Urșilor, unde turiștii semnalaseră anterior prezența unui urs. Potrivit directorului Direcției Silvice Sibiu, întâlnirile cu urșii sunt tot mai probabile, pe fondul numărului mare de animale sălbatice și al creșterii numărului de drumeți.

„În momentul în care, într-o anumită zonă, populația de urși crește semnificativ, cresc și interacțiunile. În plus, numărul drumețiilor este și el în creștere, iar automat probabilitatea de întâlnire cu ursul devine mai mare”, a adăugat Ilie Troancă.

La nivel național, aproape 13.000 de urși trăiesc în România. Aceste cifre sunt clare pentru prima dată în istoria țării, ca urmare a unui studiu realizat în cadrul proiectului „Implementarea Planului Național de Acțiune pentru Conservarea Populației de Urs Brun din România”. Proiectul a fost demarat în iulie 2021 și a presupus recoltarea a peste 24.000 de probe din 25 de județe, inclusiv din Sibiu.