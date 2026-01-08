un sibian nu a rezistat tentației de a fura o mașină pe strada târgu fânului. a urmat o adevărată aventură

Acum 4 zile, pe 4 ianuarie, în jurul orei 22:10, polițiștii rutieri din Sibiu au observat un autoturism circulând pe strada Târgu Fânului și au încercat să îl oprească.

Conducătorul auto nu a respectat semnalele, continuând deplasarea până la intersecția străzilor Ocnei și Pietrarilor, unde a oprit, a coborât și a fugit spre strada Pietrarilor, fără a fi identificat pe loc.

La fața locului s-a prezentat un bărbat de 30 de ani din Sibiu, proprietarul autoturismului, care a declarat că mașina îi fusese sustrasă de pe strada Nouă, unde era parcată cu cheia în contact.

Ulterior, polițiștii au identificat autorul furtului, un sibian de 28 de ani, care nu deține permis de conducere. Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Sibiu într-un dosar penal pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis.