veste excelentă pentru sibieni: programul „anii drumeției” continuă și în 2026

Consiliul Județean Sibiu a anunțat că Programul „Anii Drumeției” va continua și în 2026, după aprobarea bugetului necesar în cadrul unei ședințe extraordinare a consilierilor județeni.

Considerat un proiect prioritar pentru administrația județeană, programul are o semnificație aparte, deoarece promovează conexiunea dintre oameni și natură, precum și educația prin experiențe directe desfășurate în aer liber.

Lansat în 2021, „Anii Drumeției” a crescut constant și a devenit un reper național în domeniul ecoturismului. Având sloganul „Liber în aer liber”, programul a însemnat reabilitarea, marcarea și extinderea a peste 800 de kilometri de poteci turistice din Munții Făgăraș, Lotru și Cindrel, dar și crearea unor comunități de oameni care aleg să descopere județul Sibiu pas cu pas, cu respect față de natură.

În 2025, proiectul a generat aproape 260 de drumeții și activități educative, reunind peste 6.000 de participanți, între care mai bine de 2.000 de elevi din școlile județului au descoperit natura prin „Aventurile cu clasa”, organizate în cadrul „Școalii altfel” și „Săptămânii verzi”.

Inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu și derulat prin intermediul Asociației Județene de Turism Sibiu, proiectul continuă Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu prin drumeții, ciclism și observarea naturii, promovând un stil de viață activ, sănătos și responsabil față de mediu, punând în valoare cadrul natural, meșteșugarii și producătorii locali.

În 2026, „Anii Drumeției” va continua să aducă oamenii mai aproape de natură prin drumeții ghidate, acțiuni educative și inițiative care încurajează descoperirea responsabilă a frumuseților naturale ale județului, de la cei mai mici participanți până la adulți și seniori.

„Ca om care iubește și respectă natura și care crede în puterea educației, sunt convinsă că Anii Drumeției este calea sigură și eficientă pentru a crește o generație de oameni care aleg să trăiască sănătos și în armonie cu natura. Acest program are toate ingredientele necesare: infrastructură reabilitată, ghizi dedicați, conexiuni cu producătorii și meșterii locali și, nu în ultimul rând, o minunată comunitate de iubitori ai muntelui care crește de la o zi la alta. Când alegi să fii liber în aer liber, nimic nu te mai întoarce din drum”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Bugetul total alocat implementării proiectului „Anii Drumeției” în 2026 este de 600.000 lei, o investiție în educație, sănătate, comunitate și într-un viitor în care natura rămâne parte din viața noastră de zi cu zi.