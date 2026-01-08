whatsapp schimbă modul de identificare: apar numele de utilizator

WhatsApp va introduce, începând din 2026, un sistem de nume de utilizator, o schimbare majoră care va permite utilizatorilor să comunice fără a-și mai dezvălui numărul de telefon. Măsura vizează creșterea nivelului de confidențialitate și aliniază aplicația la tendințele deja adoptate de alte platforme de mesagerie.

Potrivit comunicatului companiei, utilizatorii vor putea alege un username unic, care va fi afișat în conversațiile private și de grup, în locul numărului de telefon. Astfel, persoanele vor putea iniția discuții sau vor putea fi contactate fără a-și expune datele personale, un aspect esențial mai ales în interacțiunile cu necunoscuți sau cu firme.

Schimbarea are un impact semnificativ și asupra mediului de afaceri. Companiile care folosesc WhatsApp pentru relația cu clienții vor trebui să își adapteze sistemele pentru a gestiona noile identificatoare digitale, diferite de numerele de telefon. Pentru utilizatori, acest lucru va însemna posibilitatea de a găsi și contacta branduri direct prin numele lor de utilizator, similar cu funcționarea rețelelor sociale.

Reprezentanții WhatsApp precizează că introducerea numelor de utilizator este una dintre cele mai solicitate funcții din ultimii ani și face parte dintr-o strategie mai amplă de protejare a vieții private. Numerele de telefon vor continua să fie folosite în anumite situații, însă, în mod implicit, identitatea publică a utilizatorului va fi username-ul ales.

Implementarea va avea loc treptat, iar WhatsApp recomandă utilizatorilor și companiilor să se pregătească din timp pentru această tranziție, care ar putea schimba fundamental modul în care se comunică pe una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume.