accident pe dn14, la ieșire din copșa mică: un șofer de 62 de ani, rănit / foto

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș au intervenit, în această seară, la un accident rutier produs pe DN14, în afara localității Copșa Mică. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un șofer în vârstă de 62 de ani, cetățean străin, care conducea un autoturism pe DN14, pe direcția Mediaș – Sibiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la Spitalul din Mediaș.

Traficul în zonă este îngreunat.