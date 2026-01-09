Doi elevi de la Școala Gimnazială nr. 25 din Sibiu, o soră și un frate, au fost diagnosticați cu râie. Potrivit surselor Ora de Sibiu, boala ar fi fost contractată de la fratele lor. Mama copiilor neagă însă această variantă și susține că, la începutul lunii decembrie, a mai existat un caz de râie în aceeași școală.

Doi elevi de la Școala nr. 25 au fost diagnosticați cu scabie. Directoarea școlii a luat imediat măsuri de urgență, efectuând dezinfectarea claselor pentru a preveni răspândirea infecției către ceilalți elevi.

„Azi dimineață mama ne-a anunțat că unul dintre copiii săi este bolnav. Copilul nu este de la noi, însă, după aproximativ două ore, ne-a confirmat că și ceilalți doi copii au râie. Am efectuat triajul, iar mâine vom face dezinfecție în întreaga școală. Restul copiilor nu prezintă niciun simptom. Asistenta medicală a verificat clasele, iar noi am dezinfectat imediat ce am fost anunțați”, a declarat Mirela Petruț, directoarea Școlii nr. 25.

Mama elevilor: „Mi s-a spus că totul este în regulă”

Mama elevilor diagnosticați cu scabie afirmă că aceștia ar fi contactat boala de la un alt elev al Școlii Gimnaziale nr. 25, care fusese suspect de râie încă de la începutul lunii decembrie, ci nu de la fratele mai mare care învață la o altă școală din Sibiu. „Primul copil consultat a fost fiul meu cel mare. Am trimis o hârtie cu diagnosticul cu numele lui, dar fiica mea a luat scabie de la Școala nr. 25 de la un alt elev. La începutul lunii decembrie a existat o suspiciune, motiv pentru care nu mi-am dus copiii la școală timp de trei zile, tocmai din cauza acestei temeri. Ulterior, mi s-a spus că totul este în regulă și că elevul poate reveni la cursuri. Ni s-a spus de către directoare că s-a făcut curățenie în clasă”, a spus Elena, mama copiilor.

Sibianca a sesizat problema și la autoritățile competente. „Acum s-a sesizat DSP, însă nu s-a luat nicio măsură. Soțul meu a văzut articolul apărut și nu mi se pare normal să se mintă în halul acesta. Este vorba despre sănătatea copiilor. Eu mi-am aruncat toate păturile și pilotele. Școala nu a anunțat DSP-ul pentru că elevul respectiv provine dintr-o familie defavorizată”, a mai spus aceasta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Constantin Dincă, cei doi copii sunt: o fată în clasa a II-a și un băiat în clasa a IV-a. „Copiii au fost duși la Spitalul de Pediatrie, unde medicul dermatolog a confirmat diagnosticul. Luni, asistenta medicală din școală va efectua triajul tuturor elevilor, mai ales pentru cei doi copii afectați, iar dezinfectarea va fi realizată în toate clasele și în grădiniță”, a explicat Dincă.