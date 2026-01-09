artiști de top din iași expun la primăria sibiu, de ziua culturii naționale

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, celebrată anual pe 15 ianuarie, Sibiu devine, și în 2026, un spațiu al dialogului artistic și al reflecției culturale.

În acest context, publicul este invitat la expoziția de arte vizuale „TREI”, un eveniment care reunește creațiile a trei artiști contemporani de prim rang din Iași: Dragoș Pătrașcu, Sorin Purcaru și Adrian Stoleriu.

Expoziția va fi vernisată joi, 15 ianuarie 2026, la ora 12:00, la Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, situat în Piața Mare, și este curatoriată de Alexandru Constantin Chituță.

Evenimentul se înscrie în programul Axele Culturale Brukenthal – Axa Sibiu – Iași – Chișinău, proiect cultural încheiat în 2023, care a consolidat legături artistice durabile între importante centre culturale din România și Republica Moldova.

Cei trei artiști revin la Sibiu cu lucrări noi de desen, pictură și sculptură, fiecare propunând un univers artistic distinct

Dragoș Pătrașcu, cunoscut pentru proiectul „Desenez ca și cum ar conta”, explorează libertatea gestului artistic printr-o grafică ce oscilează între vegetal și portret, ordine geometrică și haos existențial. Pentru artist, desenul devine un jurnal vizual al trăirilor umane, al contrastelor dintre frumos și grotesc, dintre umor și teamă.

Sorin Purcaru aduce în atenție seria „Vocile metalului”, sculpturi din oțel și bronz în care materia pare să capete viață și muzicalitate. Din fragmente de metal și obiecte recuperate, artistul construiește personaje și forme poetice care invită privitorul la propriile interpretări, într-un dialog deschis între material și emoție.

Adrian Stoleriu propune „Zodiile războiului”, o serie de lucrări cu o puternică încărcătură critică, ce reflectă tensiunile și conflictele lumii contemporane. Universul său vizual este unul distopic, în care absența aparentă a omului devine un semn moral, o meditație asupra puterii, fricii și fragilității condiției umane.

„Evenimentul propune o întâlnire unică între trei viziuni artistice distincte, care, însă, situate împreună, compun o frescă complexă a sensibilității și neliniștilor prezentului. Expoziția continuă demersul de colaborare Sibiu – Iași început în urmă cu 3 ani prin Axa culturală Sibiu – Iași – Chișinău. Aflat sub lumina sărbătorii Zilei Culturii Naționale, evenimentul aduce în prim plan valori ale artei plastice contemporane românești cu reflexie asupra importanței dialogului și creației. Organizată în data de 15 ianuarie ca omagiu adus poetului național Mihai Eminescu, expoziția contribuie la continuarea și amplificarea relațiilor culturale dintre orașul Iași, orașul adolescenței eminesciene și Sibiu, orașul în care poetul a poposit în 1868 însoțind trupa de teatru a lui Mihail Pascaly venită într-un prim turneu de teatru românesc în Transilvania. În vara lui 1869, Mihai Eminescu a ajuns din nou la Sibiu, prezența lui fiind atestată de semnătura care este păstrată în Registrul de vizitatori al Muzeului Societății Ardelene de Științele Naturii astăzi Muzeul de Istorie Naturală care este datată 9 iulie 1869. Registrul a fost expus în anul 2024 în cadrul expoziției Luceafărul. Pictor național – Octavian Smigelschi.

Cei trei artiști contemporani revin acum la Sibiu cu noi creații de desen, pictură și sculptură. Dragoș Pătrașcu a avut o expoziție personală la Muzeul de Artă Contemporană, fiind creatorul lucrării ce a fost cap de afiș la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în anul 2022, iar Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a fost prezent cu expoziția personală Jocuri de putere la Palatul Brukenthal din Sibiu, anul trecut. Sculptorul Sorin Purcaru a fost, de asemenea, nelipsit în cadrul SCAF – Festivalul Internațional de Artă Contemporană. Le mulțumesc pentru colaborare și pentru efortul acestora și al instituțiilor ieșene de a demonstra că doar împreună putem face lucruri minunate iar cultura nu este doar ceea ce consumăm, e ceea ce ne ține împreună când restul se subțiază” a declarat dr. Alexandru Constantin Chituță.

Partenerii expoziției sunt Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași și Primăria Municipiului Sibiu.