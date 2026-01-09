bursele de merit pentru clasa a v-a: ce condiții trebuie să îndeplinească elevii

Diriginții claselor a V-a trebuie să întocmească și să transmită, până pe 15 ianuarie, listele cu elevii care vor primi bursa de merit pentru anul școlar 2025-2026.

Conform metodologiei în vigoare, bursele de merit se acordă pentru 15% dintre elevii clasei care au obținut media între 9 și 10 în primele două module ale anului școlar.

Potrivit Edupedu, deși valoarea minimă a bursei este de 450 de lei, aceasta poate varia în funcție de numărul de zile de vacanță din fiecare lună. Potrivit unor modele de calcul, pentru luna ianuarie bursa de merit va fi între 320 și 348 de lei. Prima plată va fi efectuată pe 20 februarie.

Cine poate beneficia de bursa de merit

Elevii din clasa a V-a care au media primelor două intervale de curs mai mare sau egală cu 9,00.

Bursa se acordă doar dacă elevul a avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare în anul școlar anterior.

Numărul de absențe influențează acordarea bursei: elevii cu 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Elevii transferați în timpul anului școlar pot fi incluși pe lista de beneficiari dacă media lor este cel puțin egală cu a ultimului elev selectat prin aplicarea procentului de 15%.

Bursă de merit se poate cumula cu bursa socială și cu bursa tehnologică.

Calendarul plăților

Bursele se vor plăti lunar, de către școli, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 este zi liberă sau sărbătoare legală, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară. Ministerul Educației virează fondurile către școli prin inspectoratele școlare, iar ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de efectuarea plăților la termen.

Numărul elevilor care primesc burse a scăzut semnificativ după modificarea metodologiei de acordare și aplicarea Legii 141/2025, cunoscută ca Legea Bolojan, care restrânge acordarea burselor doar primilor 4-5 elevi din clasă cu medii de 9-10 și condiții stricte privind purtarea și absențele.