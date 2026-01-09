calendarul complet al plăților alocațiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor sociale în sibiu pentru luna ianuarie 2026

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu (AJPIS Sibiu) a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială aferente lunii Decembrie 2025, în valoare totală de peste 57.534.545 lei.
Beneficiile plătite până în prezent:
- Alocații de stat pentru copii: 26.038.635 lei, pentru 75.602 beneficiari
- Indemnizații pentru creșterea copilului: 15.169.346 lei, pentru 4.019 beneficiari
- Stimulente de inserție: 1.399.698 lei, pentru 1.961 beneficiari
Plățile pentru aceste beneficii au fost efectuate în cont bancar pe 09.01.2026, iar începând cu 12.01.2026 vor fi virate și prin mandat poștal pentru cei care au optat pentru această metodă.
Plăți pentru persoanele cu dizabilități
Începând cu 13.01.2026, se vor efectua plățile pentru aproximativ 27.420 persoane cu dizabilități, în valoare de 8.977.667 lei.
Alte beneficii sociale
Începând cu 19.01.2026, vor fi plătite și următoarele beneficii:
- Alocație lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA: peste 230.175 lei pentru 225 beneficiari
- Alocație de plasament: peste 1.523.215 lei pentru 1.048 beneficiari
- Indemnizație lunară de hrană pentru persoane cu TBC: peste 62.865 lei pentru 63 beneficiari
- Venit minim de incluziune: peste 4.132.944 lei pentru 5.585 beneficiari
