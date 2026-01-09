căutări disperate în sibiu: o adolescentă de 14 ani a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 15 ani, care a plecat într-o direcție necunoscută fără a reveni la domiciliu.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 9 ianuarie a.c., în jurul orei 16:23, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că, fiica sa, Epurescu Ioana Mihaela în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliu din Sibiu, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 140m, greutate 43kg, par șaten deschis-lung, ochi verzi, ten piele alb.

Semne particulare:. semn din naștere de culoare maro cu circumferința de 2cm situat pe gamba piciorului drept în partea lateral dreapta, urme de autoflagelare situate pe coapsa piciorului stâng și în partea exterioară a gambei piciorului drept respectiv piciorului stâng.

La momentul plecării tânăra purta fes de culoare bej, geacă din material textil de culoare alb/bej, bluză tip sport de culoare bej, pantaloni tip jeans de culoare negru, botine din piele de culoare negru și purta un ghiozdan de culoare negru cu ornamente florale de culoare bej.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.