cod galben de ger în sibiu tot weekendul

Meteorologii au emis o atenționare de cod galben valabilă între 10 ianuarie, ora 20:00, și 12 ianuarie, ora 10:00, pentru mai multe regiuni, inclusiv județul Sibiu.

Fenomenele vizate sunt temperaturi deosebit de scăzute și ger persistent, afectând Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane.

În intervalul menționat, vremea în județul Sibiu și în restul Transilvaniei va fi foarte rece, cu ger mai ales în timpul nopților și dimineților.

Temperaturile maxime se vor situa între -12 și -3 grade Celsius, iar minimele vor coborî frecvent între -18 și -6 grade, înregistrându-se izolat valori mai scăzute în nordul și centrul regiunii.