cutremur de 3,5 în vrancea. s-a simțit la brașov

Un seism slab, dar resimțit de locuitorii din regiune, a avut loc vineri dimineața în zona Vrancea.

Cutremurul s-a produs la ora 05:50 și a avut magnitudinea 3,5 pe scara Richter, fiind înregistrat la o adâncime de 105,4 km.

Epicentrul cutremurului s-a aflat în apropierea mai multor orașe, printre care Focșani, Sfântu-Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău și Bârlad, ceea ce a făcut ca seismul să fie ușor resimțit în aceste zone.

Cutremurele din Vrancea se caracterizează prin producerea la adâncimi mari, fapt care reduce, de regulă, efectele resimțite la suprafață în cazul seismelor de magnitudine mică sau moderată. Chiar și așa, un cutremur de 3,5 poate fi simțit de locuitori, mai ales în clădirile mai înalte sau mai sensibile la vibrații.

Zona Vrancea este cunoscută ca fiind una dintre cele mai active seismice din România și din Europa, generând constant cutremure adânci. Aceste seisme, deși rareori produc pagube importante, sunt urmărite atent de seismologi pentru a monitoriza activitatea tectonică și a evalua riscurile pentru populație.

Vineri dimineața, locuitorii din județele afectate au relatat că au simțit ușoare vibrații, fără a se înregistra pagube materiale sau victime. Specialiștii recomandă ca în astfel de situații să se păstreze calmul și să se urmeze măsurile de siguranță standard în caz de cutremur.

FOTO Casabono