doi indivizi surprinși în timp ce încercau să fure pe scara unui bloc din sibiu: ,,au vrut să intre peste noi în casă”/ foto, video

Un incident alarmant a avut loc vineri, 9 ianuarie 2026, în jurul orei 14:20, pe strada Manejului nr. 6 din Sibiu, unde doi indivizi au fost surprinși pe scara unui bloc, suspectați că ar fi intenționat să fure.

Cei doi au fost observați chiar în fața ușii unui apartament, în momentul în care proprietarii se pregăteau să iasă din locuință. Ștefana, una dintre persoanele implicate, a relatat pentru Ora de Sibiu clipele tensionate prin care a trecut:

„Doream să ieșim din casă. Plecam din casă și când am deschis ușa, erau la ușa noastră. Pe scări spuneau că mai este o ușă mai sus. Din punctul meu de vedere, au venit 100% la furat.”

Potrivit acesteia, indivizii au încercat să își justifice prezența afirmând că ar fi căutat o clinică stomatologică în zonă, explicație care nu a convins-o.

„Spuneau că au venit la stomatologie, că ar fi căutat o clinică. Dar nu este niciuna în zonă. Au venit sută la sută la furat. Voiau să intre în casă.”

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Suspiciunile au fost întărite de faptul că unul dintre bărbați ar fi pus mâna pe o cutie metalică fixată în zid, un seif aflat pe proprietate privată, folosit de locatari pentru a lăsa obiecte în siguranță.

„Acolo este un seif pe zid și obișnuim să lăsăm obiecte personale. Voiau să ia cutia, dar în momentul acela am deschis ușa.”

În clipa în care ușa apartamentului s-a deschis, unul dintre indivizi a tresărit, iar cei doi au început să coboare în grabă scările blocului.

Locatarii spun că nu este primul incident de acest fel. În trecut, familiei i-au fost furate bicicletele de trei ori din curte, doar o singură dată acestea fiind recuperate.

„Tind să cred că au fost trimiși încoace. Nu știu de ce încă îndrăznesc să facă chestia asta.”

Propreitarii intenționează să depună plângere la Poliție.