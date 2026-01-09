doi juniori de la csu sibiu, convocați la naționala under 16

Doi juniori de la echipa de baschet CSU Sibiu au fost convocați la Lotul Național Under 16 al României.

Doi baschetbaliști de la echipa de juniori a lui CSU Sibiu au fost convocați la Naționala U 16, care se va pregăti în perioada 9-16 ianuarie la Poiana Brașov.

Luca Dogaru și Teodor Hășmășan au avut evoluții constant bune la juniorii lui CSU, astfel că selecționarea lor la Naționala U 16 este o răsplată meritată după munca depusă în acest sezon.

În primele zile ale acestui an, Luca Dogaru a participat la acțiunea de pregătire a Lotului Național U16, organizată de Federația Română de Baschet, în perioada 2–7 ianuarie, la Târgu Jiu.

Echipa națională U 16 se pregătește în ritm intens pentru FIBA U16 EuroBasket 2026, acolo unde pot ajunge și cei doi baschetbaliști sibieni.