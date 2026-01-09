doi minori de 12 și 15 ani sunt anchetați pentru mutilarea unei cățelușe în vurpăr

Zia, o cățelușă din localitatea Vurpăr, județul Sibiu, a ajuns în atenția autorităților și a unei asociații de protecție a animalelor după ce a fost rănită grav. Animalul a rămas fără un ochi și fără un dinte canin în urma unei agresiuni, iar în prezent se află în siguranță, în grija Asociației Animal Life Sibiu.

Incidentul a fost sesizat Poliției la data de 30 octombrie 2025, printr-un apel la numărul de urgență 112. Un bărbat din Vurpăr a anunțat faptul că doi minori i-ar fi lovit intenționat câinele.

Doi minori, acuzați de agresarea câinelui

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, în curtea unui imobil, au identificat un animal din specia canină, care ar fi fost lovit cu un obiect. Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, agresiunea ar fi fost comisă de doi minori, în vârstă de 12 și 15 ani, cățelușei fiindu-i provocate mai multe leziuni.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci, a declarat pentru Ora de Sibiu:

„La nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor se află în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor, eveniment sesizat la data de 30 octombrie 2025, prin apel 112.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsurile legale în consecință.”

„Cățelușa este extrem de blândă”

Tot atunci, Zia a fost preluată de Asociația Animal Life Sibiu, la solicitarea Poliției Animalelor. Reprezentanții asociației spun că animalul este calm, prietenos și se adaptează bine în adăpost.

În prezent, cățelușa primește îngrijiri medicale, iar Animal Life Sibiu caută o familie care să o adopte. Costurile medicale se ridică la 1.619 lei, iar cei care doresc să sprijine acest caz pot contribui prin donații.

Cum poți ajuta

Pentru a acoperi costurile medicale de 1.619 lei, Animal Life lansează un apel către cei care doresc să contribuie:

Donând orice sumă în contul Animal Life , cu mențiunea „ZIA”: Banca Transilvania, IBAN RON: RO03BTRLRONCRT0572564801 IBAN EURO: RO50BTRLEURCRT0572564801 Beneficiar: Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life

, cu mențiunea „ZIA”: Prin PayPal : office@animallife.ro

: office@animallife.ro Redirecționând până la 20% din impozitul pe profit al microîntreprinderii sau 3,5% din impozitul pe salariu

al microîntreprinderii sau Donând 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul ANIMAL (donația este recurentă, dezabonarea se poate face prin SMS la 8845, text: ANIMAL STOP)

Donațiile realizate prin SMS nu includ TVA în majoritatea rețelelor, iar campania este sprijinită de Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile și Vodafone Romania, prin intermediul Asociației pentru Relații Comunitare (ARC).