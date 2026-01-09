două școli din județul sibiu rămân închise din cauza avariilor la centrale. una a fost redeschisă

Două școli din județul Sibiu rămân închise din cauza problemelor la centralele termice, cauzate de temperaturile scăzute. În schimb, Școala Primară din Apoș și-a reluat activitatea, după ce defecțiunile la instalația de încălzire au fost remediate în cursul zilei de joi.

Mai multe școli din județul Sibiu au fost nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza unor avarii apărute la centralele termice. Școala Primară Apoș s-a redeschis vineri, iar elevii au revenit la cursuri desfășurate față în față.

În schimb, creșa care funcționează în spațiul Casei Seniorilor din Agnita și Școala Primară Amnaș rămân închise și vineri, din cauza defecțiunilor la sistemele de încălzire.

„La Școala Primară Apoș, din cadrul Școlii Gimnaziale Bîrghiș, orele s-au reluat începând de vineri, 9 ianuarie 2026, cu prezență fizică. La Școala Primară Amnaș, din cadrul Liceului Tehnologic «Ioan Lupaș» Săliște, problema centralei termice nu a fost încă rezolvată, astfel că orele se vor desfășura și vineri în sistem online. La creșa din Agnita, defecțiunea centralei termice persistă, iar activitățile educative vor fi recuperate pe parcursul acestui modul”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Constantin Dincă.

